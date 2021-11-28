Дмитрий Губерниев: Гараничев забыл палки перед стартом спринтерской гонки

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об инциденте с российским биатлонистом Евгением Гараничевым, который случился перед стартом спринтерской гонки.
«Есть новость по Гараничеву. Евгений забыл лыжные палки в вакс-кабине перед началом гонки. Он опоздал и ждал, когда ему принесут палки. Гараничев опоздал на старт на 35 секунд», - заявил журналист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что ранее на старт индивидуальной гонки опоздала россиянка Светлана Миронова.
источник: Телеканал «Матч ТВ»