Самуэльссон выиграл спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону, Логинов - десятый

В шведском Эстерсунде завершился спринт у мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону.
Победителем стал представитель Швеции Сембастьян Самуэльссон, который прошел дистанцию без промахов за 22:33,5 секунды.
Вторым и третьим стали норвежцы Ветле Кристиансен (+11,8 сек) и Йоханнес Бе (+12,2) соответственно, также обошедшиеся без штрафа.
Лучшими из россиян стали Александр Логинов (+53,4; 0 промахов) и Эдуард Лытапов (+01:04,8; 1), занявшие десятое и одиннадцатое место.
Добавим, что второй этап также пройдет в Эстерсунде и начнется 2 декабря со спринтерских гонок.
источник: «Советский спорт»