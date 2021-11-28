Матвей Елисеев: Возможно, мне стоит взять паузу какую-то, не на один день

Российский биатлонист Матвей Елисеев назвал неудовлетворительным свое состояние во время старта Кубка мира.

«Возможно, мне стоит взять паузу какую-то. Даже не на один день и не на одну гонку. Не думаю, что пауза в три дня между этапами что-то изменит. Надо пообщаться с тренерами, у меня неудовлетворительное состояние абсолютно. Уехать готов, все зависит от тренеров», - заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Елисеев в индивидуальной гонке занял 30-е место, а в спринте финишировал 78-м.

Добавим, что второй этап также состоится в Эстерсунде. Он пройдет со 2 по 5 декабря.