Драчев - о выступлении Елисеева и Гараничева: Один еле идет, а другой палки забывает, стыдоба

Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал выступление Евгения Гараничева и матвея Елисеева на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«У Гараничева все возможно: он то на старт опоздает, то вообще не выйдет, то палки забудет. Он до такой степени переживает, что просто не контролирует себя и свои действия. Я уверен, что это его последний старт на Кубке мира. Все делают контрольные старты, но почему-то только в России пять человек попадают в команду без отбора. Вот теперь и получаем, что вся страна смеется над двумя спортсменами. Один еле идет, а другой палки забывает. Стыдоба», - цитируют Драчева «РИА Новости».

Напомним, что в спринтерской гонке Елисеев занял 77-е место, Гараничев стал 113-м. Евгений стартовал на 35 секунд позже из-за того, что забыл в вакс-кабине лыжные палки.

Добавим, что второй этап также состоится в Эстерсунде. Он пройдет со 2 по 5 декабря.