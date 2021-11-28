Тренер сборной России по биатлону объяснил провальное выступление Гараничева волнением

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров объяснил, с чем связан провал Евгения Гараничева в спринтерской гонке в рамках первого этапа Кубка мира.

Напомним, что Гараничев с тремя промахами показал 113-й результат.

«Что с Гараничевым? Волнение. Началось всё с того, что забыл палки. Да, и в 33 года люди волнуются. Он опоздал на старт, и это, видимо, наложило какой-то отпечаток на настрой, с которым он не смог справиться по дистанции и отработать на рубеже», - приводит слова Башкирова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Первое время гонки показал швед Себастьян Самуэльссон, вторым и третьим стали норвежцы Ветле Кристиансен и Йоханнес Бе соответственно.

Лучшими из россиян были Александр Логинов и Эдуард Лытапов, занявшие десятое и одиннадцатое место.