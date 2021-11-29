Елисеев и Гараничев покинули состав сборной России на Кубок мира – их заменили Томшин и Поварницын

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил об изменениях в составе мужской национальной команды после первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Отмечается, что сборную покидают Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Их место в заявке команды займут Василий Томшин и Александр Поварницын.

– Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев – на Кубке IBU. Замена будет произведена уже сегодня, – цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Добавим, что по итогам индивидуальной гонки Елисеев занял 30-е место, а Гараничев – 75-е. В спринте россияне показали 78-е и 113-е время соответственно.

Второй этап Кубка мира пройдет также в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.