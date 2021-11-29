Васильев считает справедливым решение убрать Гараничева и Елисеева из состава сборной России на КМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил появившуюся новость о том, что состав мужской сборной России на этапы Кубка мира покинули Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Отметим, что места спортсменов в заявке национальной команды заняли Василий Томшин и Александр Поварницын, ранее представлявшие Россию на Кубке IBU.

– Справедливое решение. Но я бы радикальнее поступил – отправил Гараничева и Елисеева в Россию на местные старты. Здесь можно было пожестче сделать, но у нас либеральное общество, тренеры и руководство, которые их жалеют. Но это уже прогресс по сравнению с прошлыми сезонами – раньше не убирали после первого этапа, – цитирует Васильева Sport24.

Отметим, что оба спортсмена неудачно выступили на старте нового сезона. По итогам индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Елисеев занял 30-е место, а Гараничев – 75-е. В спринте россияне показали 78-е и 113-е время соответственно. Теперь биатлонисты будут выступать на Кубке IBU.