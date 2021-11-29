Александр Тихонов: Какую цель преследуют тренеры, везя Гараничева на этап Кубка мира?

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал неудачные результаты своего соотечественника Евгения Гараничева по итогам спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Отметим, что в прошедших соревнованиях в Швеции 33-летний спортсмен занял 113-е место. Перед началом гонки россиянин забыл палки, а после финиша Гараничев заявил, что может в скором времени взять паузу в карьере.

– Чему вы удивляетесь? В феврале исполнилось 14 лет, как из СБР ушла моя команда. Этот палки забыл, Шипулин винтовку забывал. Это говорит о том, что коллектива у нас нет. То же самое касается и Каменского, а это тренер сборной! Это, что нормально?! И возникает вопрос: какую цель преследуют тренеры, везя Гараничева на этап Кубка мира? – cказал Тихонов «Советскому спорту».

Напомним, что сегодня, 29 ноября, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил о том, что Евгений Гараничев и Матвей Елисеев покинули состав мужской национальной команды на этапы Кубка мира – их заменили Василий Томшин и Александр Поварницын.