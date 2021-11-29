Губерниев поддержал перевод Елисеева и Гараничева во вторую команду

«Голос биатлона» Дмитрий Губерниев поддержал перевод во вторую команду Евгения Гараничева и Матвея Елисеева, которых на Кубке мира заменят Василий Томшин и Александр Поварницын.

«Вполне прогнозируемо. В команду А приедет Поварницын, который попал в команду после национального отбора, но отсутствие зачетных очков не позволяло ему попасть на Кубок мира. Особенно ожидаемый персонаж в сборной России — Василий Томшин, который взял два призовых места (одно из них — золотое) на этапе Кубка IBU», - приводят RT слова Губерниева, сказанные в собственном телеграм-канале.

Добавим, что по итогам индивидуальной гонки Елисеев занял 30-е место, а Гараничев – 75-е. В спринте россияне показали 78-е и 113-е время соответственно.

Второй этап Кубка мира пройдет также в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.