Васильев считает, что Казакевич надо отчислить из первой сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал отправить Ирину Казакевич на Кубок IBU.

«Я бы исключил на время из состава сборной России Ирину Казакевич. Не знаю, почему ее до сих пор держат в обойме, но у нее стрельба совсем куда-то потерялась, она вообще не может собраться. Мне кажется, ее можно отправить вслед за Гараничевым и Елисеевым», - приводит слова Васильева «Газета.Ru».

Добавим, что по итогам индивидуальной гонки Казакевич заняла 109-е место. В спринте россиянка показала 79-е время.