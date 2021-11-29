ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Васильев считает, что Казакевич надо отчислить из первой сборной России по биатлону

Ранее на Кубок IBU были отправлены Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
29 ноября 2021 20:05
автор: Максим Скороходов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал отправить Ирину Казакевич на Кубок IBU.

«Я бы исключил на время из состава сборной России Ирину Казакевич. Не знаю, почему ее до сих пор держат в обойме, но у нее стрельба совсем куда-то потерялась, она вообще не может собраться. Мне кажется, ее можно отправить вслед за Гараничевым и Елисеевым», - приводит слова Васильева «Газета.Ru».

Добавим, что по итогам индивидуальной гонки Казакевич заняла 109-е место. В спринте россиянка показала 79-е время.

источник: «Газета.Ru»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Миннесота" победила "Тампу", Капризов и Сергачёв обменялись передачами"Нижний Новгород" сыграл вничью с "Крыльями Советов", ни разу не ударив по воротамВидео победного проката Камилы Валиевой в СочиРоссийская гимнастка без стеснения показала свою грудьСамая красивая девушка-боец из России зажгла Сеть пикантным фотоСвежая порция снимков обнаженной Мамаевой
Ох, уж этот «Спартак»… Рассказов удалился за 18 минут, Соболев спас ничью с пенальти на 95-й (видео)
Красно-белые в Уфе отыгрались (1:1) благодаря голу с пенальти, но не выигрывают в РПЛ с 3 октября.
Стрельба по воробьям, опоздания на старт и бег «не в ту» сторону. Все это наш биатлон в олимпийском сезоне
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты остались без медалей. Зато по различным курьезам они были намного впереди всех.
«Пусть Карпин доказывает, а не Дзюба!» Михаил Боярский — о победе «Зенита» над ЦСКА
Известный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 16-го тура РПЛ.
Кто теперь пойдет на стадион? А почему сломались все камеры? Риторические вопросы после матча ЦСКА — «Зенит»
Воскресный матч ЦСКА – «Зенит» (0:2) был скучным, качество футбола ниже среднего, но игра обязательно войдет в историю. Сотни фанатов красно-синих были жестко задержаны по окончании поединка и отправлены в ближайшие отделения полиции, которые они покидали глубокой ночью.
«Команда рушится под наплывом дилетантов, но в Туле победит 1:0». Ловчев — о матче «Арсенал» — «Локо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал «Плеймейкеру» изменения в руководстве «Локомотива» и спрогнозировал, что матч против «Арсенала» (29 ноября, 19:00) окажется для москвичей победным.
«Синтетика и погода сделают свое дело — будет ничья». Прогноз Ловчева на матч «Уфа» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев спрогнозировал для «Плеймейкера» вероятное развитие событий в матче 16-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком» (29 ноября, 17:00 мск).
Есть 749-й гол Овечкина! Спасибо Орлову за продолжение великой погони за Гретцки
В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Каролину» (4:2), а Александр Овечкин довел снайперский счет за карьеру до 749 шайб.
Неймар сломался, Рамос дебютировал, Месси распасовался, а Роналду все испортил
Воскресенье 28 ноября принесло много новостей, касающихся главных футбольных европейских звезд.
Три очка, которые не пахнут. Как «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА в невероятно унылом матче
Центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги завершился победой «Зенита» в гостях над ЦСКА (2:0) благодаря голам Клаудиньо и Андрея Мостового.
Польша грозит России из Казани. Как Шиманьски принес «Динамо» волевую победу над «Рубином»
Московские динамовцы в матче 16-го тура РПЛ выиграли в гостях у «Рубина» (3:2) и продолжили погоню за «Зенитом».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика