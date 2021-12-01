Лагрейд: Не знаю, не забыли ли остальные, что Олимпиада будет в феврале, а не в ноябре

Четырехкратный чемпион мира Стурла Лагрейд поделился впечатлениями после первого этапа Кубка мира. В индивидуальной гонке он занял первое место, а в спринте финишировал лишь 37-м с одним промахом.

«Это еще хорошо, что я промахнулся только один раз в спринте. Не представляю, каким удручающим был бы результат в противном случае. Это вызывает большие вопросы.

У меня уже есть победа, но из-за рекордно низкого результата (в спринте) будет определенное недовольство. На первом отрезке я отставал на 17 секунд.

Не знаю, забыли ли другие, что Олимпиада будет в феврале, а не в ноябре. Но давайте посмотрим - им, наверное, есть что показать в конце зимы», - сказал Лагрейд TV-2.

Напомним, второй этап Кубка мира состоится так же в Эстерсунде и продлится со 2-го по 5-е декабря. На этом отрезке запланированы спринты, гонки преследования и эстафеты.