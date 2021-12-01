Йоханнес Бе - о третьем месте в спринте: Доволен гонкой, но должен стать еще быстрее

Трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бе прокомментировал итоги спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, где он взял бронзу при чистой стрельбе. Победу одержал швед Самуэльссон, второй - Кристиансен.

«Это редкий случай, когда мне удается так хорошо выступить в спринте, но все равно не выиграть. На самом деле, я считаю, что проделал отличную работу. Я очень доволен гонкой и теперь должен быть еще быстрее.

Уровень очень высокий. Чтобы все было хорошо, мне нужно сделать еще несколько шагов вперед», - передает слова Бе TV-2.

Напомним, по итогам этапа в Эстерсунде Бе-младший заработал 88 очков в сумме и возглавил общий зачет Кубка мира вместе с французом Симоном Дестье. На следующем этапе состоятся спринты, гонки преследования и эстафеты.