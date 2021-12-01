Бабиков стал 14-м в суперспринте на втором этапе Кубке IBU

В Шушене завершился суперспринт на 7,5 км в рамках второго этапа Кубкa IBU.
Победил в гонке норвежец Филип Андерсен, допустивший на огневом рубеже два промаха.
Вторым стал его соотечественник Эрленн Бьентегор, отставший с одним штрафом от лидера на 2,2 секунды.
Бронзу завоевал немец Юстус Стрелов (+16,5 сек. ; 1 промах)
В финал суперспринта через квалификацию отобрался только один россиянин Антон Бабиков, занявший в итоговом протоколе 14-е место (+50,4; 6).
3 декабря мужчины пробегут обычную спринтерскую дистанцию на 10 км.
источник: «Советский спорт»