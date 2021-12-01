Губерниев - о Гараничеве: Если спортсмен выступает откровенно плохо - он будет подвержен критики

«Голос биатлона» Дмитрий Губерниев уверен, что он имеет полное право критиковать биатлонистов за плохие спортивные результаты.

Ранее бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал унизительными слова Губерниева о призере олимпийских игр Евгении Гараничеве.

«Меня мало интересует мнение тренера, который сейчас находится не при делах. Евгений Гараничев — публичный человек, значит, он в любой момент может столкнуться с критикой. Это абсолютно нормально. Если спортсмен выступает откровенно плохо — он будет подвержен критики. Я просто назвал вещи своими именами. Мне нет никакого дела до слов Хованцева», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Гараничева в связи с плохими результатами отправили на Кубок IBU, где он в первой гонке не смог выйти в финал суперспринта, став в квалификации 34-м.