Российская биатлонистка Шевченко завоевала бронзу в суперспринте на Кубке IBU

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзу в суперспринте, который прошел в рамках этапа Кубка IBU в норвежском Шушене.

22-летняя спортсменка совершила два промаха на огневых рубежах и проиграла победительнице 1,4 секунды. Выиграла итальянка Линда Цингерле, которая получила два штрафа на стрельбе.

Второе место заняла украинка Ирина Петренко (+0,8 сек. ; 1 промах). Также в десятке лучших оказалась другая российская биатлонистка Наталья Гербулова (+9,9; 1), ставшая пятой.

3 декабря женщины пробегут обычный спринт на 7,5 км.