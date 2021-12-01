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Резцова - о выступлении Бабикова на Кубке IBU: Он подходит к Олимпиаде

Российский биатлонист стал 14-м в суперспринте.
01 декабря 2021 20:08
автор: Максим Скороходов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала результаты Антона Бабикова и Евгения Гараничева в первой гонке на Кубке IBU после того, как они были отчислены из основной команды.

«Я надеюсь что к Олимпиаде Бабиков подойдет в хорошей форме. У него такая тактика, я полагаю. Какая удача-неудача? Неудача — это 90-е место. Он просто подходит к Олимпиаде. Что касается Гараничева… Я уже не понимаю как он, что он. Не могу его комментировать его, честно. Женю я очень-очень уважаю, но не знаю что с ним случилось, что даже палки потерял, а потом и квалификацию не прошел», - приводит слова Резцовой RT.

Напомним, что суперспринт прошел сегодня в норвежском Шушене, Гараничев в квалификации занял 35-е место. Единственным российским биатлонистом, вышедшим финал был Бабиков. В итоговом протоколе он расположился на 14-й строчке.

источник: «RT на русском»
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