Ростовцев ушел с поста министра спорта Красноярского края и стал советником губернатора

Серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев покинул пост главы Министерства спорта Красноярского края и стал советником губернатора региона.

Как сообщает пресс-служба региона, новая должность экс-биатлониста подразумевает работу со спортивными, социальными, строительными и образовательными ведомствами.

Исполняющим обязанности министра спорта назначен Роман Сотников.

«Мы обсудили дальнейшие перспективы развития спорта в крае с Александром Викторовичем Уссом. Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта», - отметил Ростовцев.

Напомним, спортсмен является трехкратным чемпионом мира. Также в коллекции Павла есть золотая награда европейского первенства.