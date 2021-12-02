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Ростовцев ушел с поста министра спорта Красноярского края и стал советником губернатора

Исполняющим обязанности спортивного руководителя в регионе назначен Роман Сотников
02 декабря 2021 08:35
автор: Александр Шульгин

Серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев покинул пост главы Министерства спорта Красноярского края и стал советником губернатора региона.

Как сообщает пресс-служба региона, новая должность экс-биатлониста подразумевает работу со спортивными, социальными, строительными и образовательными ведомствами.

Исполняющим обязанности министра спорта назначен Роман Сотников.

«Мы обсудили дальнейшие перспективы развития спорта в крае с Александром Викторовичем Уссом. Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта», - отметил Ростовцев.

Напомним, спортсмен является трехкратным чемпионом мира. Также в коллекции Павла есть золотая награда европейского первенства.

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