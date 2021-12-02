Хаузер одержала победу в спринте на втором этапе Кубка мира, Миронова заняла 20-е место

На втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км.

Отметим, что первое место в соревнованиях заняла представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер – спортсменка не допустил промахов на огневых рубежах и показала результат 19 минут 30,2 секунды. Второй стала шведка Эльвира Эберг, с одним промахом уступившая лидеру 12,5 секунды. Тройку лучших замкнула Анна Сола из Белоруссии (+14,4; один промах).

Что касается российских биатлонисток, то лучше всех выступила Светлана Миронова, занявшая 20-е место (+1.03,0; один промах).

Кубок мира

2-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) –19.30,2 (0 промахов)

2. Эльвира Эберг (Швеция) – отставание 12,5 (1)

3. Анна Сола (Белоруссия) – +14,4 (1)...

20. Светлана Миронова – +1.03,0 (1)...

27. Кристина Резцова – +1.14,6 (2)...

29. Ульяна Нигматуллина – +1.16,3 (1)...

42. Лариса Куклина – +1.38,5 (1)...

59. Валерия Васнецова (все – Россия) +2.09,6 (2)...