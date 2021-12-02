Миронова - о 20-м месте в спринте: По ощущениям я тяжелая функционально

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала 20-е место на втором этапе Кубка мира в спринте. Спортсменка допустила один промах и отстала от лидера на одну минуту и 3 секунды.

«По ощущениям я пока что тяжелая функционально. Мне тяжеловато, но я надеюсь, что динамика будет положительная и будет улучшаться скорость. Я не в тех кондициях, в которых хотелось бы. Сезон олимпийский, так что лучшим вариантом было бы иметь лучшую форму на Олимпиаде», - сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что другие россиянки финишировали ниже, чем их соотечественница: Кристина Резцова стала 27-й (+1,14), Ульяна Нигматуллина 29-й (+1.16), Лариса Куклина 43-я (+1.38), Ирина Казакевич 45-я (+1.46) и Валерия Васнецова финишировала 63-й с отставанием +2.09 - она не попала в пасьют.