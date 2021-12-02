Тихонов - о результатах команды: Мы не натренируем спортсменов, пока они не родятся талантливыми

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результаты женского спринта в Эстерсунде, где лучшая из россиянок - Светлана Миронова, финишировала на 20-й позиции.

«Результат говорит сам за себя. Я бы не сказал, что в Беларуси сейчас лучше. В лыжных конках у наших мужчин были провалы несколько лет. Появились Большунов и другие. Когда-то и у женщин появятся те, кто будет выигрывать. Мы не натренируем спортсменов, пока они не родятся талантливыми. Но безграмотный коллектив у нас сейчас СБР и тренерский. Это тоже важный показатель», - передает слова Тихонова «СЭ».

Отметим, что другие россиянки финишировали ниже, чем их соотечественница: Кристина Резцова стала 27-й (+1,14), Ульяна Нигматуллина 29-й (+1.16), Лариса Куклина 43-я (+1.38), Ирина Казакевич 45-я (+1.46) и Валерия Васнецова финишировала 63-й с отставанием +2.09 - она не попала в пасьют.