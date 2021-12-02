«Мы не были готовы к биатлону, потому что играли в шахматы круглосуточно». Братья Бе - о шахматах

Братья Бе - Йоханнес и Тарьей - рассказали, какое влияние на популяризацию шахмат сыграл норвежец Магнус Карлсен, который является 16-кратным чемпионом мира по этому виду спорта.



- Шахматная удача, охватившая Норвегию несколько лет назад, нас окончательно нокаутировала. Мы не были готовы к лыжным гонкам, потому что играли в шахматы круглосуточно. «Мы следили за всеми вечеринками», - говорит младший Бе в интервью NRK.

На данный момент Карлсен находится в Абу-Даби (ОАЭ), где борется за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Счет после пяти игр - 2,5: 2,5.