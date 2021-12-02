Анфиса Резцова - про Кристину: Я уверена, она поедет на Олимпиаду и удачно там выступит

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала результаты женской спринтерской гонки, где лучшей россиянкой стала Светлана Миронова, показавшая 20-й результат.

«Ужасные результаты! Я даже не знаю, в чем истинная проблема этих неудач. Довольна ли я выступлением своей дочери сегодня? Нет, конечно, категорически недовольна выступлением. До Олимпиады еще есть время, я думаю, она сможет набрать хорошую форму. Я уверена, что Кристина все-таки поедет на Олимпиаду и отлично там выступит», — сказала Резцова «СЭ».

Отметим, что другие россиянки финишировали ниже, чем их соотечественница: Кристина Резцова стала 27-й (+1,14), Ульяна Нигматуллина 29-й (+1.16), Лариса Куклина 43-я (+1.38), Ирина Казакевич 45-я (+1.46) и Валерия Васнецова финишировала 63-й с отставанием +2.09 - она не попала в пасьют.