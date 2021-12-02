Самуэльссон одержал вторую победу в сезоне, выиграв спринт в Эстерсунде, Латыпов - четвертый

2 декабря в Эстерсунде на втором этапе Кубка мира состоялась спринтерская гонка, победу в которой одержал швед Себастьян Самуэльссон. Таким образом, он оформил вторую победу в сезоне.

Вторым к финишу пришел француз Эмильен Жаклен, проигравший 18 секунд с одним промахом. Тройку замкнул еще один представитель Франции - Кентен Фийон-Майе (+21 секунда, один промах). Российский биатлонист Эдуард Латыпов оказался четвертым (+26, 0 промахов).

Кубок мира по биатлону

2-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Спринт

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 22.58,7 (1+0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 18,0 (0+1)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 21,5 (0+1

4. Эдуард Латыпов (Россия) – 26,1 (0+0)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 31,1 (0+1

6. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) – 40,5 (0+0)

7. Лукас Хофер (Италия) – 42,3 (0+0)

8. Тарьей Бе (Норвегия) – 44,0 (0+1)

9. Йоханнес Бе (Норвегия) – 50,1 (1+0)

10. Беньямин Вегер (Швейцария) – 50,9 (0+0)...

12. Александр Логинов (Россия) – 55,9 (1+0)...

27. Александр Поварницын (Россия) - +1.22 (1)

32. Карим Халили (Россия) – 1.29,7 (1+1)...

39. Василий Томшин (Россия) – 1.38,5 (0+2)...

73. Даниил Серохвостов (Россия) – 2.33,6 (3+1)