Драчев - о результатах спринта: Гонка преследования будет очень интересной

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев положительно отреагировал на результаты мужского спринта в шведском Эстерсунде. Лучшим из российских спортсменов стал Эдуард Латыпов (4).

«Хорошо прошел спринт для наших ребят. Что у Латыпова, что у Логинова, что у Поварницына показатели хорошие. Латыпов и Логинов сейчас лидеры нашей мужской сборной. Еще пока есть время, такой проигрыш по времени на данном этапе сезона допустим. Приятно видеть наших в борьбе за призовые места. Гонка преследования будет очень интересная», — сказал Драчев «СЭ».

Отметим, что победу вновь одержал швед Самуэльссон. На его счету вторая победа в текущем сезоне. Вторым к финишу пришел француз Эмильен Жаклен, проигравший 18 секунд с одним промахом. Тройку замкнул еще один представитель Франции - Кентен Фийон-Майе (+21 секунда, один промах).