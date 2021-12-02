Самуэльссон стал новым лидером общего зачета, опережая младшего Бе на одно очко

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал новым лидером общего зачета Кубка мира. На гонку преследования спортсмен выйдет в желтой майке лидера тотала (121 балл).

Отметим, что Самуэльссон является еще и лидером тотала в зачете спринтов, набрав максимальное количество очков (120).

Вторым в списке идет Йоханнес Бе (120). Третий - его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен (118), четвертый - еще один норвежец Тарьей Бе (117).

Россиянин Эдуард Латыпов на 5-м месте (109), на шестом - француз Симон Дестье (106), на седьмом - Эмильен Жаклен из Франции (103). Норвежец Стурла Хольм Лагрейд занимает 8-е место (102).

Помимо гонок преследования, на этапе в Эстерсунде еще пройдут две эстафеты.