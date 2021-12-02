Васильев считает, что Латыпов и Логинов будут бороться за медали в гонке преследования

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что мужская сборная России готова лучше женской, как минимум двое россиян будут бороться за медали в пасьюте.

«В целом рисунок неплохой, смотреть приятно. Обоих тренеров поздравляю — и Каминского, и Башкирова. Ребята подошли в неплохой форме. И у Латыпова, и у Логинова есть шансы побороться за медали в преследовании. Если справятся со стрельбой, то в десятке могут быть и несколько человек. Главное — чисто стрелять», - передает слова Васильева «Чемпионат».

Отметим, что лучшим из россиян в мужском спринте стал Эдуард Латыпов, проигравший лидеру 26 секунд с чистой стрельбой. Александр Логинов финишировал 13-м с отставанием в 55 секунд, при этом допустив один промах.