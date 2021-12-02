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Самуэльссон - о лидерстве в тотале: Я был уверен, что не надену желтую майку в этом году

Швед выиграл две последние гонки на этапах Кубка мира.
02 декабря 2021 22:22
автор: Александр Бойченко

Шведский биатлонист и новый лидер Кубка мира Себастьян Самуэльссон рассказал о новой для себя роли лидера тотала Кубка мира. На гонку преследования спортсмен выйдет в желто-синем бибе как лидер среди молодых биатлонистов и общего зачета Кубка.

«Я удивлен, что смог выиграть гонку с одним промахом. Не могу подобрать слов, это потрясающе. Я очень счастлив и горжусь своим выступлением.

Общее лидерство? Это невероятно. Для меня это сбывшаяся мечта. После того, как я финишировал 40-м в индивидуальной гонке, я подумал, что не буду носить желтую майку в этом году. Я удивлен, но очень рад! »- сказал Самуэльссон IBU.

Отметим, что Самуэльссон является еще и лидером тотала в зачете спринтов, набрав максимальное количество очков (120).

Вторым в списке идет Йоханнес Бе (120). Третий - его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен (118), четвертый - еще один норвежец Тарьей Бе (117).

Россиянин Эдуард Латыпов на 5-м месте (109), на шестом - француз Симон Дестье (106), на седьмом - Эмильен Жаклен из Франции (103). Норвежец Стурла Хольм Лагрейд занимает 8-е место (102).

источник: IBU
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