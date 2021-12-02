Жаклен: Я доволен тем, как быстро набрал форму после травмы

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о том, как он быстро смог набрать форму после летней травмы. Спортсмену приходилось долго восстанавливаться, прежде чем начать новый сезон.

«Я немного переборщил на первом круге, а на последнем мне не хватило энергии. Я знал, что с моими девятью точными выстрелами Себбе (Самуэльссон - «Советский спорт») обязательно опередит меня.

Но я действительно доволен тем, как я выступаю после травмы. Я не ожидал, что уже буду в форме. Но сейчас у меня все хорошо - горжусь этим, посмотрим, как дальше пойдут дела», - приводит слова Жаклена IBU.

В активе Жаклена первая заработанная медаль в текущем сезоне. На его счету седьмое место в общем зачете и 103 балла. Француз является двукратным чемпионом мира в гонках преследования.