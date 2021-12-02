Йоханнес Бе: Самуэльссон невероятно силен, можно поздравить команду шведов, которые готовят им лыжи

Трехкратный обладатель БХГ и олимпийский чемпион 2018 года Йоханнес Бе прокомментировал победу шведа Себастьяна Самуэльссона в мужской спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Поздравляю Самуэльссона с победой. Он смотрится невероятно сильно. Но у шведов очень хорошие лыжи. Можно поздравить их команду сервисеров. Похоже, они проделали очень хорошую работ », - цитирует Йоханнеса SVT.

Йоханнес Бе финишировал на девятой позиции в спринте, уступив победителю 50 секунд, допустив одинаковое количество промахов. По итогам этой гонки Самуэльссон стал новым лидером общего зачета, выигрывая у младшего Бе один балл (121).

В программе этого этапа еще планируются эстафеты и гонки преследования.