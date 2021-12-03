Йоханнес Бе: Я думаю, нормально радоваться девятому месту

Трехкратный обладатель БХГ и олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке Йоханнес Бе прокомментировал свое 9-е место в спринтерской гонке Эстерсунда.

«Нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место? Думаю, да!» — написал Бе.

Йоханнес Бе финишировал на девятой позиции в спринте, уступив победителю 50 секунд, допустив одинаковое количество промахов. По итогам этой гонки Самуэльссон стал новым лидером общего зачета, выигрывая у младшего Бе один балл (121).

В программе этого этапа еще планируются эстафеты и гонки преследования.