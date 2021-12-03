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Дербушева и Стрельцов не выступят на Кубке IBU в Норвегии

Оба спортсмена восстанавливаются после болезней
03 декабря 2021 12:02
автор: Александр Шульгин

Российские биатлонисты Тамара Дербушева и Кирилл Стрельцов не примут участия в этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Как сообщает пресс-служба СБР, Стрельцов не сможет выйти на старт из-за простуды.

Что касается Дербушевой, то срок ее карантина после перенесенного коронавируса истекает только в субботу.

Напомним, что 29 ноября спортсмена сдала положительный тест на инфекцию и была помещена на изоляцию. Кроме того, на первом этапе соревнований Тамара также смогла пробежать лишь одну гонку в связи с симптомами болезни.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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