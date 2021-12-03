Дербушева и Стрельцов не выступят на Кубке IBU в Норвегии

Российские биатлонисты Тамара Дербушева и Кирилл Стрельцов не примут участия в этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Как сообщает пресс-служба СБР, Стрельцов не сможет выйти на старт из-за простуды.

Что касается Дербушевой, то срок ее карантина после перенесенного коронавируса истекает только в субботу.

Напомним, что 29 ноября спортсмена сдала положительный тест на инфекцию и была помещена на изоляцию. Кроме того, на первом этапе соревнований Тамара также смогла пробежать лишь одну гонку в связи с симптомами болезни.