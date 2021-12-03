Президент СБР рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде в Пекине

Президент СБР Виктор Майгуров рассказал, где сборные команды России по биатлону будут готовиться к Олимпиаде в Пекине.

«В тот короткий промежуток времени между Кубком мира и Олимпиадой мужская сборная проведет тренировочный сбор на Семинском перевале, это Республика Алтай. Женщины проведут заключительный сбор в Италии на высоте 1 600 м. На Семинском перевале высота составляет 1 800 м, то есть максимально приближено к условиям Пекина», - приводит слова руководителя телеканал «Россия 24».

Напомним, соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.