Антон Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Шушене

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Спортсмен не допустил ни одного промаха. Вторым пришел к финишу норвежец Филипп Андерсен (+0.9, 1 промах), третьим - Ховард Бугетвейт (+9.8, 1 промах).
Отметим, что россиянин Евгений Гараничев, который был отзаявлен из основной команды после провального первого этапа Кубка мира Эстерсунде, здесь занял 11-е место.
2-й этап
Шушен, Норвегия
Мужчины
Спринт
1. Антон Бабиков (Россия) – 24.32,8 (0)
2. Филип Андерсен (Норвегия) – 0,9 (1)
3. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 9,8 (1)
4. Давид Цобель (Германия) – 14,2 (1)
5. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 35,8 (1)
6. Мартин Ягер (Австрия) – 50,4 (1)
7. Лукас Фрацшер (Германия) – 58,2 (2)
8. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 59,4 (3)...
11. Евгений Гараничев (Россия) – 1.02,2 (0)...