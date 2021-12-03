Домрачева заявила, что во время пандемии в сборной Китая не было сервис-бригады

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, какие проблемы испытывала сборная Китая по биатлону во время пандемии.

— Бьорндален рассказывал, что, когда вы пришли, были проблемы с инвентарем.

— Сейчас они решены, мы полностью обеспечены.

— В Европе есть возможность пользоваться шлифт-машинами норвежской команды. Своей у нас нет. А во время пандемии не было и сервис-бригады: норвежские сервисмены не имели возможности открыть визу и приехать в Китай.

— Кто же готовил лыжи для тренировок?

— Мы, тренеры.

Отметим, что Дарья Домрачева и Уле Айнар Бьерндален уже несколько лет тренируют «Поднебесную» к Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году. Добавим что в прошлом сезоне китайские биатлонисты отсутствовали на большей части этапов Кубка мира.