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Шевченко одержала победу в спринте на втором этапе Кубка IBU

Соревнования проходят в норвежском Шушене.
03 декабря 2021 17:23
автор: Владислав Корегин

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла первое место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU, который проходит в Шушене (Норвегия).

Отметим, что 22-летняя спортсменка финишировала с результатом 21 минута 30,2 секунды. При этом россиянка не допустила промахов на огневых рубежах. Второй стала представительница Норвегии Каролин Эрдаль, проигравшая лидеру 1,2 секунды (без промахов). На третьей строчке оказалась Паула Боте из Франции (+4,3; без промахов).

Добавим, что в десятку лучших попала еще одна биатлонистка из России, а именно Екатерина Носкова, показавшая шестой результат (+44,3; один промах).

источник: «Советский спорт»
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