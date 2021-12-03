Резцова, Миронова, Нигматуллина и Куклина представят сборную России в эстафете на втором этапе КМ

Стал известен состав женской сборной России в эстафете в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Старший тренер национальной команды Михаил Шашилов заявил, что Россию на предстоящей гонке представят: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Лариса Куклина.

– Состав в принципе известен. Спортивный принцип: Резцова, Миронова, Нигматуллина и Куклина. Это без расстановки по этапам. Есть пара моментов, над которыми еще нужно подумать. Может ведь и придавить некоторых, если их поставить на четвертый этап, а гонка не сложится, – цитирует Шашилова «Матч ТВ».

Напомним, что женская эстафета состоится 5 декабря. Начало соревнований – в 14:35 мск.