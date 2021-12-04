Башкиров рассказал об инциденте с забытыми палками Гараничева на первом этапе Кубка мира

Тренер сборной России Сергей Башкиров рассказал об инциденте, который произошел с российским биатлонистом Евгением Гараничевым на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Если замечали, перед стартом любой спортсмен словно в коконе, он настраивается. У каждого свой ритуал, своя процедура. Видимо, в какой-то момент сознание переключилось на гонку, и одно из привычных действий было выполнено не до конца», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».

По итогам первого этапа Гараничев был отправлен на Кубок IBU из-за неудовлетворительных результатов в основной команде.