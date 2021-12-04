Бабиков оформил «золотой» дубль на этапе Кубка IBU в Шушене, одержав победу в масс-старте

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в масс-старте на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Ранее он побеждал в спринтерской дисциплине.
Вторым стал представитель Норвегии Эрленд Бьентегорд с отставанием в 23 секунды (два промаха), третий - Реми Брутье (+46, два промаха).
Кубок IBU
2-й этап
Шушен (Норвегия)
Мужчины
Масс-старт 60
1. Антон Бабиков (Россия) – 41.33,6 (1)
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 23,8 (2)
3. Реми Брутье (Франция) – 46,5 (2)...
... 23. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 2.20,0 (8)...
... 33. Никита Поршнев (Россия) – 2.41,2 (4)...
... 37. Евгений Гараничев (Россия) – 2.55,5 (4)
источник: «Советский спорт»