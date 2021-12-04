Ройсселанд одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Норвежская биатлонистка Марте Ройсселанд финишировала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Второй стала француженка Анаис Бесконд, бронзовую медаль выиграла еще одна представительница Франции Анаис Шевалье-Бушет.
Первой из российских биатлонисток финишировала Ульяна Нигматуллина, проиграв минуту и 43 секунды. Ее соотечественницы расположились на следующих позициях: Светлана Миронова - 23-я (+2.22), Кристина Резцова - 31-я (+2.55), Ирина Казакевич - 32-я
Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Гонка преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) 32.20,6 (1 промах)
2. Анаис Бескон (Франция) +4,8 (0)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +7,0 (1)
...17. Ульяна Нигматуллина (Россия) +1.43,3 (1)
источник: «Советский спорт»