Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете в Эстерсунде

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафетной гонке в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Команда, в составе которой выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, уступила норвежцам и французам. До последней стрельбы четвертого этапа россияне шли вторыми и претендовали на победу, однако на заключительной стойке Латыпов схватил штрафной круг.

За победителей бежали Зиверт Бакен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле-Шестад Кристианссен. Серебро в составе Франции завоевали Фабьен Клод, Эмильен Жаклин, Симон Дестье и Кентен Фийон Майе.

Это серебро стало первой наградой наших мужчин в текущем сезоне.

Биатлон

Кубок мира. Второй этап.

Эстерсунд. Эстафета.

1. Норвения, 1.14.09.3 (0+4)

2. Франция, +11.2 (0+8)

3. Россия, +45.9 (1+9).