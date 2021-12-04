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Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете в Эстерсунде

Это первый подиум биатлонистов в нынешнем сезоне
04 декабря 2021 18:25
автор: Александр Шульгин

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафетной гонке в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Команда, в составе которой выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, уступила норвежцам и французам. До последней стрельбы четвертого этапа россияне шли вторыми и претендовали на победу, однако на заключительной стойке Латыпов схватил штрафной круг.

За победителей бежали Зиверт Бакен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле-Шестад Кристианссен. Серебро в составе Франции завоевали Фабьен Клод, Эмильен Жаклин, Симон Дестье и Кентен Фийон Майе.

Это серебро стало первой наградой наших мужчин в текущем сезоне.

Биатлон
Кубок мира. Второй этап.
Эстерсунд. Эстафета.
1. Норвения, 1.14.09.3 (0+4)
2. Франция, +11.2 (0+8)
3. Россия, +45.9 (1+9).

источник: «Советский спорт»
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