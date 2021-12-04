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Бывший тренер сборной России объяснил ошибки Латыпова на стойке

Спортсмен заехал на штрафной круг и лишил команду возможности побороться за победу
04 декабря 2021 20:41
автор: Александр Шульгин

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал ошибки Эдуарда Латыпова на заключительной стойке в эстафетной гонке в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

«Предпосылки были, что мы покажем хороший результат. Эстафета - другая гонка, тут важен командный дух и психологическая устойчивость, чтобы не подвести команду. Иногда психология оказывает непосильную ношу, тогда спортсмен заходит на штрафные круги. Конечно, не ожидал, что Латыпов зайдет на круг. Тем не менее, третье место с кругом - хороший результат. По поводу ошибок Эдика, надо разговаривать с ним и тренерами. Не скажу, что у него была очень высокая скорострельность. Возможно, его «колбасило» на стойке из-за того, что старался на дистанции отыгрывать и далеко не прогуливался по трассе», - приводит слова Хованцева «РИА Новости».

Напомним, мужская сборная России по биатлону до последней стрельбы шла второй, навязывая борьбу за первую позицию команде Норвегии, однако бежавший последний этап Эдуард Латыпов на заключительной стойке заехал на штрафной круг. В итоге российскую команду обошли французы.

источник: «РИА Новости»
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