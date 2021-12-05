Кристиансен выиграл гонку преследования в Эстерсунде, Латыпов - одиннадцатый

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Россиянин Эдуард Латыпов занял одиннадцатое место, стартовав четвертым. Он допустил три промаха на четырех огневых рубежах.
Вторым финишировал шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон. Тройку призеров замкнул француз Эмильен Жаклен.
Кубок мира.
2-й этап.
Эстерсунд (Швеция)
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км.
1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 30.14,8 (1 промах)
2. Себастьян Самуэльссон (Франция) — +9,8 (4)
3. Эмильен Жаклен (Швеция) — +11,0 (3)
4. Михал Крчмар (Чехия) — +51,5 (1)
5. Теро Сеппала (Финляндия) — +52,1 (1)
6. Симон Эдер (Австрия) — +52,2 (0)...
11.Эдуард Латыпов (Россия) — +1.20,8 (3)...
31. Александр Логинов (Россия) — +2.18,6 (3)
37. Александр Поварницын (Россия) — +2.45,5 (5)...
39. Василий Томшин (Россия) — +3.10,9 (5)...
40. Саид Халили (Россия) — +3.12,2 (4)...