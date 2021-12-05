Андрей Маковеев: Латыпову нужно работать в одном ритме и не допускать посторонних мыслей

Призер этапов Кубка мира и бывший российский биатлонист Андрей Маковеев высказался о проблемах Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе в Эстерсунде (Швеция).

«Нервная гонка. Латыпов готов физически, а психологически ещё не выдерживает такого накала страстей. Потенциал у него огромный.

Латыпов мог претендовать на подиум, но было видно, что перестраховывается. Этого нельзя делать. Просто надо работать в одном ритме и не допускать каких-то посторонних мыслей, которые, возможно, были у Латыпова в голове», — приводит слова Маковеева «Спорт-экспресс».