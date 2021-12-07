Сестер Семеренко отправили на Кубок IBU, лишив места в основной команде сборной Украины

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Вита и Валентина Семеренко были отправлены на Кубок IBU перед третьим этапом Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Если молодые и опытные бегут с одинаковой скоростью, то, конечно, следует отдавать предпочтение молодым. Ведь опыт пригодится им в будущем на чемпионате мира и Олимпийских играх. Поэтому Дарья Блашко и Ирина Петренко поехали на Кубок IBU, туд же отправятся и Семеренко», - цитирует Suspilne.media Брынзака.

Сестры Семеренко являются олимпийскими чемпионками 2014 года в Сочи в составе эстафетной команды. На счету Виты 11 личных подиумов на этапах Кубка мира, у Валентины такое же количество.

Третий этап Кубка мира по биатлону состоится с 10 по 12 декабря.