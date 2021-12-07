Популярный актер объяснил отсутствие результатов у биатлонистов коррупцией в детском спорте

Российский актер Олег Комаров объяснил отсутствие результатов и сборной России по биатлону повальной коррупцией в отечественном спорте, в частности, в детском.

«У нас много талантливых ребят, но они не могут никуда пробиться, потому что у них нет денег. Сейчас же пришел в футбол, а тебе говорят, что надо купить форму, бутсы. За тренировки тоже надо платить. Для семьи с доходом в 50 тысяч - это слишком дорогое удовольствие. Поэтому талантливые пацаны никуда не попадают. А попадают те, родители которых заплатили бабки.

Надо сделать спорт массовым. Таким, каким он был, когда никто не требовал деньги за инвентарь. У меня никто не требовал денег за экипировку, трамплинные лыжи, а они тогда стоили очень дорого, потому что их производили в Германии, Канаде, США. Нам просто их выдавали, а мы прыгали. У нас все дети должны иметь возможность попасть в спорт», - приводит слова Комарова Sport24.ru.

Напомним, после двух этапов Кубка мира в текущем сезоне на счету российских биатлонистов всего одно призовое место - бронза в мужской эстафете.

Следующий этап соревнований состоится в ближайшие выходные в австрийском Хохфильцене.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.