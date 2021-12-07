Стал известен состав сборной России на «Рождественскую гонку»

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила состав национальной команды на «Рождественскую гонку», которая состоится 28 декабря.

Отметим, что гонка пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс Арене» – на домашнем стадионе «Шальке».

Как сообщает источник, сборную России представят действующие победители соревнований, а именно Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. В гонке среди юниоров выступят Михаил Первушин и Полина Плюснина.

Добавим, что в рамках своих выступлений в «Рождественской гонке» российская команда одержала пять побед.