Анатолий Хованцев: У нас кроме Резцовой никто ногами не бежит

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал основные проблемы нынешнего состава спортсменок.

«Чтобы показать хороший результат, должна вырасти скорость. У нас кроме Резцовой никто ногами не бежит. Она выдерживает гонки. В спринте ей еще тяжеловато, а в эстафете - молодец. Нигматуллина еще. Получается, что люди, которые не готовились с командой, - сейчас лучшие. Шашилов должен отвечать за подготовку команду. Тем более, что там собраны его спортсменки», - приводит слова Хованцева «Спорт день за днем».

Напомним, после двух этапов Кубка мира на счету наших девушек нет ни одного попадания на подиум. В единственной состоявшейся эстафете команда Михаила Шашилова заняла восьмое место.

Следующие соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря.