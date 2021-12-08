Отец Серохвостова: Настрой был - попасть на Кубок мира, а оказалось, что ничего страшного тут нет

Отец российского биатлониста Даниила Серохвостова - Руслан, прокомментировал попадание своего сына в мировую элиту. Спортсмен заработал 44 балла за два этапа Кубка мира в Эстерсунде.

«Даниил адекватно всё воспринимает, не зацикливается только на гонках, многое переводит в шутку. Чувствует себя спокойно, расслабленно. Хотя я его предупредил, чтобы был аккуратнее в формулировках.

Настрой был — попасть на Кубок мира. А когда попал, оказалось, что ничего страшного там нет, вокруг такие же спортсмены, хоть Бе, хоть Самуэльссон. И ему реально интересно, что вокруг происходит, он кайфует от этой обстановки», - приводит слова отца Серохвостова «Вечерний Барнаул».

Даниил Серохвостов был заявлен на третий этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На этом этапе пройдут спринты, гонки преследования и эстафеты.