Латыпова и Томшина не пускали на тренировку перед этапом Кубка мира в Хохфильцене

Российских биатлонистов Эдуард Латыпов и Василий Томшин не пускали на стадион в австрийском Хохфильцене из-за ограничений по COVID-19.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмены не могли попасть на тренировку из-за того, что они забыли свои телефоны, в которых находятся результаты ПЦР-тестов. Томшина и Латыпова пустили на арену лишь после того, как они предъявили документы на чужом устройстве.

Добавим, что в Австрии спортсмены не привитые европейскими вакцинами и те, которые не имеют справки о перенесенном коронавирусе, должны каждые три дня сдавать ПЦР-тесты.

Второй год подряд этап в Хохфильцене проходит без зрителей.