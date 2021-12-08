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Хильдебранд, Херрманн, Долль и Лессер вошли в состав сборной Германии на этап в Хохфильцен

Третий этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 декабря.
08 декабря 2021 18:20
автор: Александр Бойченко

Стал известен состав сборной Германии на третий этап Кубка мира в Хохфильцен (Австрия). Этап пройдет с 10 по 12 декабря.

Женщины: Дениз Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт, Франциска Хильдебранд

Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Роман Реес

Напомним, что по итогам первого этапа женская сборная Германии в Кубке наций располагается на 4-м месте, имея в активе 1499 очков, мужская находится на такой же позиции с 1458 баллами.

По итогам двух стартовых этапов в активе немцев лишь одна медаль - бронза Дениз Херрманн в индивидуальной гонке Эстерсунда.

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